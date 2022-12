AMD, gaming possibile anche su laptop di fascia bassa? RDNA 2 arriva sui portatili budget

Vi abbiamo già parlato delle APU Dragon Range di AMD, in arrivo a inizio 2023 con grafica RDNA 3 integrata, che potrebbero portare con sé una piccola rivoluzione per il gaming su laptop. Oggi, però, l'azienda di Sunnyvale ha silenziosamente lanciato il primo laptop RDNA2 a prezzo budget, in collaborazione con Lenovo.

In particolare, il primo prodotto a combinare una CPU Zen 2 e una iGPU RDNA 2 è l'Ideapad 1 di Lenovo, che è disponibile nel mercato sudcoreano e in quello di Hong Kong nelle configurazioni con APU Mendocino Ryzen 5 7520U, Ryzen 3 7320U e Athlon Gold 7220U. Il dispositivo, che vanta una GPU integrata con l'architettura di scorsa generazione, potrebbe presto arrivare in Europa e negli Stati Uniti, stando a quanto riporta GizmoChina.

Perché la notizia è importante? Sicuramente per via dell'integrazione dell'architettura RDNA 2 su un PC di fascia bassa, che testimonia il "salto" generazionale degli ultimi anni: l'architettura RDNA 2, infatti, è la stessa implementata su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S, e ora trova spazio anche nel mercato dei laptop a basso prezzo, indicando come il suo costo si sia ormai molto abbassato.

Ovviamente, ciò non significa che un laptop da poche centinaia di euro sarà potente come una PS5 o una Xbox Series X, visto che, pur mantenendo la stessa architettura delle due console, le configurazioni di CPU e GPU del portatile di Lenovo sono profondamente diverse rispetto a quelle di PlayStation 5 e delle nuove Xbox.

A far abbassare il prezzo delle GPU integrate con architettura RDNA 2 sono stati diversi fattori: se, da una parte, la progressiva maturazione della tecnologia ha permesso di ridurne il prezzo produttivo, dall'altra il lancio delle CPU Ryzen 7000 e delle GPU Radeon RX 7000, con queste ultime che rappresentano il salto all'architettura RDNA 3, ha fatto crollare il prezzo delle componenti che ormai appartengono alla "old gen".