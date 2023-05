AMD garantisce: la Radeon RX 7600 non avrà problemi con i cavi

All'alba dell'embargo sulle recensioni relative al nuovo innesto di AMD per la fascia media, è stata messa in discussione la compatibilità della Radeon RX 7600 con alcuni PSU, ovviamente guardando alla versione reference che a breve verrà resa disponibile sullo store ufficiale del team red.

Sulla questione relativa alla Radeon RX 7600, per fortuna, ha ritenuto di dover intervenire l'azienda con un comunicato diretto proprio all'outlet che aveva sollevato il problema, TechPowerUp:

"Siamo molto contenti del volume di schede Radeon RX 7600 rese disponibili dai nostri partner AIB. Ci aspettiamo che le RX 7600 in versione reference saranno disponibili nelle prossime settimane, con un design che consentirà l'utilizzo con tutti i cavi per alimentatori". A questo punto, è possibile ipotizzare due scenari. Il primo è che i review sample destinati alla stampa fossero dotati di un design non definitivo, ma è plausibile anche che AMD sia intervenuta in corsa dopo aver scoperto questo flaw.

Tuttavia, a prescindere da come siano andate le cose, fortunatamente la versione reference non è ancora stata commercializzata, perciò non ci sono utenti che al momento abbiano affrontato questo problema nel concreto.

Nel frattempo, sono stati già registrati i primi corposi cali di prezzo per la Radeon RX 7600 in versione custom, con sconti fino al 13% in Europa.