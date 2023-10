AMD, Generazione frame disponibile per tutti i giochi DirectX 11 e 12

Quando, durante la Gamescom 2023, Frank Azor ha annunciato tutte le novità di FSR3, nessuno probabilmente si aspettava che tra le feature principali ci sarebbe stato il supporto a tutti i giochi DirectX 11 e 12: quella che sembrava una promessa impossibile, tuttavia, è diventata realtà.

In meno di un mese, il team rosso ha tirato fuori ben quattro aggiornamenti per i suoi preview driver con Fluid Motion Frames e proprio con l'ultima iterazione del software ufficiale arriva il supporto definitivo ai giochi che utilizzano le librerie di Microsoft.

Per l'esattezza, non si tratta della versione della tecnologia integrata all'interno di FSR3, bensì di una variante che funziona al di fuori della pipeline del gioco, a livello di driver.

Attualmente questa feature incredibile non è ancora disponibile per tutti sulla build stabile dei driver AMD, mentre in anteprima è già utilizzabile e a quanto pare offre l'accesso a qualunque titolo che utilizzi suddette librerie. Sarà probabilmente questa la feature più apprezzata dell'offerta di AMD e forse il più notevole motivo di vanto per le GPU AMD, poiché si tratta di una delle poche funzionalità che resteranno ad appannaggio esclusivo dell'hardware a tinte rosse.

La nuova build preview introduce anche il supporto alla tecnologia Anti-Lag+ per una lunga serie di giochi:

MechWarrior 5: Mercenaries

Deep Rock Galactic

Warhammer 40,000: Darktide

Sniper Elite 5

Returnal

Remnant II

Spider-Man: Miles Morales

Spider-Man Remastered

PUBG: BATTLEGROUNDS

Call of Duty: Modern Warfare II

Tiny Tina’s Wonderland

Hogwarts Legacy

Resident Evil 3

Riguardo a quest'ultima funzionalità del pacchetto AMD, ricordiamo che di recente il team di CS2 ha avverito del rischio ban legato all'uso di Anti-Lag+ per via dell'attivazione automatica del sistema VAC.