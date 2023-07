AMD, ecco i bundle di CPU e GPU con Starfield in omaggio: si parte a luglio

L'annuncio della partnership tra AMD e Bethesda per Starfield ha fatto drizzare le antenne ai fan del team rosso e infiammato la polemica di chi sperava di poter sfruttare le tecnologie NVIDIA sul mastodontico open world spaziale della software house statunitense.

Tuttavia, i primi frutti di questo sodalizio sono prettamente di tipo promozionale. Infatti, già nei giorni scorsi Newegg si era lasciata scappare alcune promozioni che offrivano Starfield in bundle con le componenti AMD. Oggi la conferma arriva direttamente da AMD Taiwan, secondo cui le offerte su CPU e GPU in bundle con Starfield partiranno il giorno 11 luglio 2023 e dureranno fino al 30 settembre 2023.

I bundle segnalati dal team taiwanese del brand sono comprensivi di CPU e GPU e, in base alle combinazioni, si potranno ottenere Starfield in edizione standard oppure Starfield in edizione Premium.

La più ambita dai giocatori verrà proposta in bundle con Ryzen 7000 dal 7900 in su e con una selezione di schede video serie 6000 e 7000 a partire dalla RX 6700 o dalla 7900 XT.

La Standard Edition, invece, sarà proposta a chi sceglierà processori dal Ryzen 7 7800X3D in giù, in tandem con la RX 7600 oppure con le RX 6000 dalla 6650 XT in giù.

Ecco, intanto, la risposta del team rosso alla discussione sull'assenza del DLSS nei titoli AMD.