AMD, in Giappone i processori Ryzen 5000 si vendono alle macchinette

Giappone, Anno 2021. Mentre Coca-Cola si prepara agli abbonamenti per risollevare le sorti delle cosiddette macchinette, nel Paese dei distributori automatici scopriamo un'altra curiosa applicazione di questa tecnologia.

Una fotografia che a qualcuno regalerà un sorriso di curiosità sta circolando sul web in queste ore. Si tratta di un distributore automatico di processori AMD Ryzen Serie 5000, gli ultimi arrivati sulla piazza.

Una storia d'amore, quella tra il Giappone e le CPU Ryzen, che risale ormai a diverse generazioni fa. Come suggerito dalla fonte, fu con l'architettura Zen2 e i processori Ryzen 3000 che AMD riuscì a scavalcare Intel come quota di mercato per il settore delle singole componenti al dettaglio.

Numerosi i punti vendita in cui, al lancio, i processori Ryzen hanno scatenato una vera e propria corsa all'acquisto. Anche con la Serie 5000, al day one si sono registrate code all'ingresso dei principali punti vendita.

Tra i processori in vendita al curioso distributore automatico ritratto in foto, troviamo il 5600X, processore particolarmente apprezzato per il suo ottimo rapporto tra prezzo e performance, ma questo non esclude che possano esserci anche macchine assortite con soluzioni di fascia superiore.

Una storia che, in fin dei conti, stride anche con quella che è la situazione mondiale di carenza dei componenti, che ormai attanaglia il mercato da più di un anno.