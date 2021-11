AMD, è la giornata del drop settimanale di GPU Radeon RX 6000: come acquistarle

Come ogni settimana da ormai diversi mesi, AMD ripropone anche oggi, giovedì 11 novembre 2021, il lotto di schede video AMD Radeon RX 6000 d’ultima generazione tramite il sito ufficiale, per cercare di acquistarle al prezzo di listino. Dopo il primo drop di novembre, vediamo anche in questa occasione come tentare la fortuna.

Come spiegato esattamente una settimana fa, alla luce della bassa disponibilità di schede video sul mercato globale AMD ha optato per una soluzione “a coda” una volta a settimana. Cosa significa? Ogni giovedì il sito ufficiale rimuoverà la schermata del consueto catalogo di prodotti per lasciare spazio alla videata dedicata alle schede video. Il processo di acquisto è relativamente semplice, ma accessibile solo con un pizzico di fortuna.

Alle 15:56 ore italiane dovrete collegarvi sul portale AMD, il quale vi chiederà di inserire la vostra e-mail per autenticazione e completare il CAPTCHA per confermare che non siete bot. A questo punto, dovrete attendere circa 15 minuti prima dell’avvio del drop effettivo. In quel momento, il sistema vi inserirà in una coda generata casualmente con tutti gli utenti collegati sul sito: a seconda del numero di clienti interessati AMD potrebbe indicarvi tempi di attesa elevati o meno. Nel caso in cui la schermata segnali un’attesa di circa 15 minuti, allora la fortuna potrebbe avervi sorriso.

Una volta giunto il vostro turno dovrete selezionare la scheda video AMD Radeon RX 6000 di vostro interesse e procedere con l’inserimento dei dati essenziali per pagamento e spedizione. Più rapidamente completerete questi step, maggiori saranno le probabilità di aggiudicarvi la GPU d’ultima generazione. Insomma, come già detto è solo questione di fortuna e rapidità.

In conclusione, ricordiamo che sono disponibili gli ultimi driver Radeon Software con supporto a Forza Horizon 5.