AMD: GPU a 7 nm in arrivo entro il 2018, Navi nel 2019, ecco la risposta a NVIDIA

Le GPU a 7 nm saranno presto una realtà. La conferma arriva da AMD, che in una nota diffusa agli investitori ha tracciato una roadmap piuttosto precisa di quello che vedremo a breve nel mercato delle schede video.

Mentre NVIDIA è alle prese con il lancio della nuova architettura Turing, con le GTX 2080 Ti, 2080 e 2070, realizzate con processo produttivo a 12 nm, AMD è già pronta con quello a 7 nm, in arrivo entro fino anno. Prima di lasciarsi andare a facili entusiasmi però, meglio chiarire subito la tipologia di prodotti in rampa di lancio già nei prossimi tre mesi. Saranno le fonderie TSMC a realizzarli, dopo il forfait di Globalfoundries, che ha messo in pausa l’implementazione del nuovo nodo produttivo a tempo indefinito. Tutto da capire è quanto questo influirà sulla disponibilità di schede nel medio periodo, ma almeno all’inizio la richiesta dovrebbe essere piuttosto bassa in termini numerici, visto che la prima GPU ad arrivare sul mercato fa parte della gamma Radeon Instinct, dedicata quindi al settore professionale.

Già al Computex di quest’anno AMD aveva mostrato un primo sample, ora è arrivato il momento del lancio sul mercato. Basata su architettura Vega, la GPU dovrebbe avere un bus a 4096 bit e 32 GB di RAM, divisa in quattro unità di HBM2. Secondo i primi rumor, questa scheda video potrebbe arrivare a ben 20.9 TFLOP di potenza, il tutto con dimensioni del 25% inferiori rispetto alla più potente GPU Turing attuale, che ricordiamo essere la più grande di sempre.

In ambito gaming, l’architettura Vega a 7 nm potrebbe non arrivare, con AMD che sembra intenzionata invece a utilizzare questo nodo produttivo per le GPU Navi, in arrivo nel 2019. Il prossimo anno quindi, potremmo trovarci in un mercato in cui NVIDIA rimane ancorata ai 12 nm con Turing, con AMD che potrebbe trarre un vantaggio rilevante dall’utilizzo del nuovo nodo produttivo con Navi.