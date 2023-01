AMD, quali sono le GPU con miglior rapporto qualità-prezzo? Scordatevi le Radeon RX 7000!

Dopo l'ultimo aggiornamento dei driver della AMD Radeon RX 7900 XTX, che puntava a rendere la GPU più efficiente, AMD ha iniziato a spingere l'acceleratore sul marketing delle sue schede video. Stranamente, però, i test pubblicati dall'azienda mostrano che le Radeon RX 6000 restano la scelta migliore in termini di rapporto qualità/prezzo.

La notizia è stata riportata da WCCFTech, ma si basa su un post sul blog ufficiale di AMD, che dunque presenta dei dati che possiamo considerare ufficiali. In termini di mere performance, ovviamente, le statistiche mostrate da AMD confermano il salto generazionale tra GPU Radeon RX 6000 e RX 7000, con la Radeon RX 7900 XTX che garantisce performance superiori del 30% rispetto alla Radeon RX 6950 XT.

Tuttavia, vi è anche un marcato divario di prezzo tra le due GPU, poiché la Radeon RX 7900 XTX ha un MSRP di 999 Dollari, mentre la Radeon RX 6950 XT ne ha uno di 699 Dollari. A conti fatti, per ottenere un aumento di performance del 30% dovrete spendere il 43% in più: insomma, la Radeon RX 7900 XTX non sembra essere tanto conveniente quanto la GPU top di gamma di scorsa generazione di AMD.

Lo stesso vale per la Radeon RX 7900 XT e la Radeon RX 6800 XT: la prima, infatti, ha delle performance superiori del 22% rispetto alla seconda, ma costa il 66% in più. Anche confrontando la RX 7900 XT con la RX 6950 XT, avremmo comunque un divario di performance del 7% in favore della scheda current gen, che però costa il 30% in più della top di gamma di scorsa generazione.

In termini generali, AMD ha testato tutte le sue GPU di attuale e di scorsa generazione con sei videogiochi diversi in 1080p, riportando i risultati in termini di rapporto qualità-prezzo utilizzando gli FPS per Dollaro come unità di misura. Incredibilmente, il risultato migliore è quello della Radeon RX 6400, che con 110 FPS in media e un prezzo di 129 Dollari raggiunge un rapporto FPS/Dollaro di 0,849. La Radeon RX 7900 XTX, invece, ha un rapporto qualità/prezzo di 0,373.