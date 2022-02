Le Radeon RX 6950XT di AMD arrivano in anticipo: possibile lancio ad aprile

Un paio di settimane fa, un rumor del portale ChipHell riportava che AMD aggiornerà le GPU Radeon RX 6000 nel corso del 2022, ma non dava notizie circa la data di uscita del refresh delle schede grafiche o le specifiche tecniche delle GPU aggiornate. Oggi, invece, un rumor spiega che la GPU Radeon RX 6950XT potrebbe arrivare già ad aprile.

Il rumor è stato riportato su Twitter dal portale Coreteks, e riguarda la GPU AMD Radeon RX 6950XT, ovvero il refresh della GPU top di gamma della serie 6000 di AMD, la RX 6900XT. Insieme alla RX 6950XT, secondo alcuni leaker, dovrebbe fare il proprio debutto anche il resto della linea RX 6X50XT, che comprenderà le GPU RX 6850XT e 6750XT.

Stando a quanto riporta Coreteks, la RX 6950XT dovrebbe essere lanciata sul mercato ad aprile 2022, ovvero ben due mesi prima delle date previste dagli altri leaker, che si erano invece detti fiduciosi circa un lancio delle schede grafiche entro il terzo trimestre del 2022, verso fine giugno o luglio.

Il rumor di Coreteks, inoltre, si allontana dalle ultime indiscrezioni sulla linea di refresh di AMD perché spiega che AMD metterà in commercio solo la RX 6950XT, mentre i presunti refresh delle GPU RX 6800XT e RX 6700XT in realtà non esisterebbero. Al contrario, diversi altri leak propendevano più per un refresh completo della linea di GPU Navi 21, che avrebbe dovuto comprendere almeno due schede grafiche. Altri leaker ancora prevedono un refresh della RX 6900XT e uno della RX 6700XT, ovvero uno per una GPU con architettura Navi 21 e uno per una scheda Navi 22.

A prescindere da quante e quali GPU saranno aggiornate, sappiamo che esse avranno dei die di memoria VRAM GDDR6 a 18 Gbps, un incremento netto rispetto a quelli da 16 Gbps presenti sulle schede attualmente in commercio. L'aumento a 18 Gbps dovrebbe offrire un bandwidth più elevato e performance migliori a livello generale, aumentandole del 2-5%, ma pare che non ci saranno grosse differenze in termini di pura potenza rispetto alle GPU "non-refreshed".