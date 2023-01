AMD, le GPU Radeon RX 7000 arrivano su laptop: presentati ben quattro modelli al CES 2023

AMD ha svelato le GPU Radeon RX 7900XT e XTX a inizio novembre. Oggi, a due mesi di distanza, le schede grafiche del colosso di Sunnyvale sembrano essere pronte per il salto verso il settore laptop, grazie alle nuove GPU RDNA 3 Mobility, presentate dal Team Rosso durante il CES di Las Vegas.

Scendendo più nello specifico, AMD ha mostrato ben quattro GPU per laptop di nuova generazione, tutte ovviamente basate sull'architettura RDNA 3. Le quattro GPU sono la Radeon RX 7600M XT, la Radeon RX 7600M, la Radeon RX 7700S e la Radeon RX 7600S. Tutte e quattro le schede vantano una GPU Navi 33 e un die da 204 millimetri quadrati, basandosi sul nodo produttivo TSMC a 6 nm (al contrario della GPU flagship Navi 31, che usa quello a 5 nm).

Sia la Radeon RX 7600M XT che la Radeon RX 7700S hanno 32 CU con 2.048 shader processors, 8 GB di VRAM GDDR6 a 18 Gbps e un bus di interfaccia a 128-Bit. Entrambe hanno poi una Infinity Cache da 32 MB e un TDP compreso tra 75 W e 120 W. Secondo quanto riportato da AMD, la RX 7600M XT dovrebbe puntare a rimpiazzare la RTX 3060 12 GB per la mobilità di NVIDIA, che però è già stata sostituita dalle GPU NVIDIA GeForce RTX 40 per laptop, anch'esse annunciate proprio durante il CES. Le altre schede per la mobilità del Team Rosso, invece, dovrebbero essere leggermente meno performanti della Radeon RX 7600M XT.

La Radeon RX 7600M e la Radeon RX 7600S, poi, dovrebbero avere un totale di 28 CU e di 1.792 shader processors, insieme ad una VRAM da 8 GB di GDDR6 a 16 Gbps e ad un bus di interfaccia a 128-Bit. Anche le due schede di fascia più bassa, poi, avranno un'Infinity Cache da 32 MB e l'Encode e il Decode AV1.

Rispetto alle GPU di scorsa generazione, AMD ha spiegato che le Radeon RX 7000 Mobility garantiranno il 33% in più di FPS in titoli come Forza Horizon 5 e una durata della batteria maggiore del 60%. I primi laptop che monteranno le GPU mobili di nuova generazione della compagnia, insieme alle CPU della linea Ryzen 7000, saranno lanciati nella prima metà del 2023.