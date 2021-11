AMD: anche le GPU RDNA 3 del 2022 utilizzeranno la tecnologia 3D Infinity Cache

AMD si sta preparando ad una serie di importanti lanci nel mercato hardware. Dopo aver fatto trapelare per errore la sua prima GPU da mining, l'azienda sarebbe ora al centro dei rumor relativi ai suoi prodotti flagship, in particolare alle prossime CPU e GPU da gaming del produttore di Sunnyvale.

A quanto pare, AMD starebbe investendo enormi cifre in tecnologie per i chiplet e per le memorie stacked cache per le CPU e GPU che verranno lanciate sul mercato nei prossimi anni. Infatti, secondo un breve tweet del leaker Greymon55, l'azienda sarebbe intenzionato a lanciare la prossima generazione di GPU RDNA con il supporto per la tecnologia 3D Infinity Cache.

La tecnologia 3D Infinity Cache viene attualmente usata sulle CPU della serie EPYC, destinate ai server e ai datacenter, e sulle CPU Ryzen per i consumatori, ma presto potrebbe essere integrata anche nelle GPU RDNA 3, che potrebbero arrivare sul mercato già il prossimo anno. In particolare, la GPU Navi 31 avrà fino a 512 MB di 3D Infinity Cache, mentre la Navi 33 si fermerà a 256 MB di 3D Infinity Cache, in entrambi i casi con una banda passante di 2 TB/s. Al contrario, le GPU RDNA 2 attualmente in commercio hanno una Infinity Cache di prima generazione che arriva solo a 128 MB.

È importante notare che probabilmente il chip di Navi 31 sarà lo stesso di quello di Navi 33, poiché entrambi adottato il design MCM da 256 MB: con ogni probabilità, dunque, la scheda Navi 31 avrà semplicemente due chip da 256 MB collegati tra loro. Ad ogni modo, con l'introduzione della Infinity Cache 3D anche sulle sue prossime schede video, AMD avrà una soluzione con tecnologia cache 3D per tutte le sue principali componenti, ovvero le CPU per server, le CPU per PC e le GPU.

Le GPU Navi 31, Navi 32 e Navi 33 dovrebbero arrivare entro la fine del 2022 e dovrebbero corrispondere rispettivamente alla Radeon RX 7900 XT, alla Radeon RX 7800 XT e alla Radeon RX 7700 XT.