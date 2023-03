AMD, una GPU RDNA3 potente come la NVIDIA RTX 4090? 'Possibile, ma non la realizzeremo'

Il rapporto qualità-prezzo delle GPU AMD è uno dei punti forti delle schede video del Team Rosso, questo lo sappiamo da tempo. Tuttavia, ciò non significa che AMD non possa rivaleggiare con NVIDIA anche in termini di pure performance. Al contrario, secondo un executive del Team Rosso, l'azienda avrebbe semplicemente deciso di non farlo.

A confermare i piani dell'azienda sono Rick Bergman, Vicepresidente Esecutivo di AMD, e David Wang, Senior Vice President del colosso di Sunnyvale, durante un'intervista rilasciata a ITMedia. L'intervista verteva sulle potenzialità dell'architettura RDNA3 (quella utilizzata per la schede video della serie Radeon RX 7000, per intenderci) e dell'architettura CDNA3 per APU per Datacenter.

L'intervistatore dell'outlet giapponese, in particolare, ha chiesto ai due dirigenti perché AMD non abbia voluto competere con la RTX 4090 di NVIDIA, limitandosi a rilasciare due schede video, le Radeon RX 7900XT e XTX, che in termini di pure performance non raggiungono le vette della top di gamma del Team Verde. Addirittura, l'intervistatore ha chiesto se tale scelta non fosse tanto una strategia di marketing quanto più una necessità imposta da dei problemi dell'architettura RDNA3, che non permetterebbe di produrre GPU potenti quanto quelle della concorrenza.

Pronta è arrivata la smentita di Bergman, che ha spiegato che AMD potrebbe produrre la "sua" RTX 4090, ma ha deliberatamente deciso di non farlo e di far culminare la linea Radeon RX 7000 con le due 7900. Ciò, spiega l'executive, dipende dal fatto che una GPU simil-RTX 4090 avrebbe altissimi costi per gli utenti e, soprattutto, degli elevati consumi energetici: in effetti, la RTX 4090 ha dei consumi enormi, che però ne garantiscono anche delle performance senza precedenti.

Sembra dunque che AMD stia cercando di mantenere l'equilibrio tra performance e costi per l'utenza delle sue GPU, senza spingere eccessivamente per le prime a scapito dei secondi (e viceversa). Lo stesso però non può dirsi nel mercato CPU: Wang, infatti, ha spiegato che nel settore dei processori AMD produce la serie Threadripper proprio per rimuovere ogni limitazione di costi e wattaggi e pensare unicamente alla potenza. Che un approccio simile, in futuro, possa arrivare anche nel settore GPU?