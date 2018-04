AMD: le GPU Vega a 7nm sono in fase di test, arrivo previsto per quest'anno

Lisa Su, CEO di AMD, ha confermato nel report trimestrale dell'azienda che le GPU Vega a 7nm arriveranno nel corso di quest'anno. Il tutto rientra nella gamma di prodotti Radeon Instinct.

Riportiamo di seguito quanto dichiarato da Su in merito: "Sono lieta di comunicare che il nostro prodotto di nuova generazione Radeon Instinct a 7nm, ottimizzato per il machine learning, è già funzionante nei nostri laboratori e restiamo sulla buona strada per renderlo disponibile ai clienti entro la fine dell'anno". Insomma, AMD dispone già da ora nei suoi laboratori di una GPU Vega a 7nm funzionante. Il tutto è stato confermato anche dal profilo Twitter ufficiale AMDNews.

Il chip in questione è prodotto dall'azienda TSMC e dovrebbe garantire il supporto a ben 32 Gbytes di memoria HBM 2 (High Bandwith Memory). Il bandwith dovrebbe essere di 1 TB/s. Questa scheda video sarà probabilmente utilizzata soprattutto per l'IA e il machine learning all'interno dei datacenter. Per quanto riguarda l'arrivo sul mercato, diverse fonti parlano degli ultimi mesi del 2018.

Ricordiamo che il tutto era già emerso in precedenza, grazie alla roadmap trapelata qualche mese fa. In quell'occasione si parlava anche della nuova architettura Navi a 7nm, della quale in realtà non è stato detto molto, ma possiamo speculare sul fatto che verrà utilizzata per nuove schede video e nelle APU come soluzione integrata insieme ai processori Zen 2, probabilmente nel 2019.