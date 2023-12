AMD, nuova grafica per Adrenalin: arriva la nuova funzione HYPR-RX Eco

Nonostante il passo falso di Radeon Anti-Lag+, AMD Adrenalin Software continua ad aggiornarsi e ad aggiungere novità e funzioni esclusive al suo arco: l'ultima build introduce una nuova interfaccia Home oltre ad alcune interessanti opzioni aggiuntive.

Come spiegato dall'azienda sul blog ufficiale, l'ultima versione di AMD Adrenalin è stata riprogettata nell'interfaccia utente, pensata ora per semplificare ancora di più l'interazione con le varie opzioni, soprattutto con i propri preferiti.

Ora, direttamente dalla Home, ad esempio, si potranno lanciare giochi con preset prestazionali differenti a seconda del titolo, accedendo con un semplice clic a ogni gioco preferito con tutte le nostre preferenze già caricate.

Inoltre, viene aggiornato AMD HYPR-RX, il sistema che con un solo clic consente di attivare svariate tecnologie del team rosso, tra cui Fluid Motion Frames e Super Resolution. Tra le novità, arriva il supporto ufficiale "HYPR-tuned" per Call of Duty: Warzone 2, F1 23 e UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection, ma ancora più interessante è probabilmente il nuovo preset HYPR-RX Eco, pensato per offrire un maggiore risparmio energetico (fino al 68% in meno) su grafica RDNA3.

Infine, l'ultima build di AMD Adrenalin aggiunge il supporto definitivo con tanto di ottimizzazioni ad hoc per Avatar: Frontiers of Pandora, in arrivo il 7 dicembre 2023.