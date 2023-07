AMD guarda avanti: 'non solo TSMC' per i chip del futuro

In attesa di scoprire se la visita a Taiwan di Lisa Su avrà sviluppi in termini di accordi con TSMC per il suo nodo a 3 nanometri, arrivano importanti novità sul futuro dell'azienda proprio da parte della sua CEO.

La Dottoressa Su ha infatti espresso la sua volontà di aumentare il bacino di produttori per diversificare le fonti, guardando con preoccupazione alla situazione geopolitica internazionale e al precario equilibrio in quella parte del Pacifico, con le sirene cinesi che non lasciano troppo margine all'immaginazione su possibili soluzioni diplomatiche.

A questo punto è chiaro che, per quanto improbabile, un improvviso spegnimento delle fab taiwanesi di TSMC potrebbe comportare seri rischi per l'offerta di chi produce in outsourcing con accordi in esclusiva col chipmaker di Hsinchu.

Ad alimentare ulteriormente le preoccupazioni della CEO del team rosso ci sarebbe anche l'annuncio dei ritardi sulla fab americana di TSMC, la cui piena operatività dovrebbe arrivare solo nel 2025, con un anno in più sulla tabella di marcia e quindi due anni di attesa in cui i processi più avanzati del produttore asiatico resterebbero entro i confini dell'isola.

Insomma, non si tratta sicuramente del più semplice dei periodi per TSMC e le preoccupazioni di AMD potrebbero presto allargarsi anche ad altri produttori, tra cui la stessa Apple che vanta una partnership storica con il chipmaker taiwanese.