AMD ha in programma un evento dedicato a Threadripper 2: avrà luogo a Maranello

Pare proprio che NVIDIA non sarà l'unica produttrice di hardware a vantare un evento dedicato: anche AMD ha in serbo qualcosa per il suo Threadripper 2, che verrà presentato a luglio a Maranello, il piccolo comune in provincia di Modena famoso per ospitare la sede dello stabilimento Ferrari.

La notizia è stata riportata dal sito Videocardz, e sembra più che plausibile dato che AMD ha annunciato lo scorso aprile di voler sponsorizzare la Scuderia Ferrari F1. A quanto pare l'evento non avrà nulla a che vedere con le GPU, ma sarà interamente incentrato sulla piattaforma Threadripper 2, in particolare sulla serie di prodotti Threadripper 2000: stando ad alcuni rumor comparsi su internet, gli inviati avranno la possibilità di effettuare un test drive a bordo di una delle vetture della casa automobilistica sportiva italiana.

Al momento non ci conosce la data esatta in cui avverrà l'evento, l'unico indizio disponibile in questo senso si limita a definire una vaga finestra di tempo: fine luglio.

"La passione di AMD per i prodotti in grado di offrire prestazioni di calcolo elevate combacia perfettamente con la dedizione dimostrata dalla Scuderia Ferrari nei confronti dei veicoli da corsa" commenta John Taylor, il chief marketing officer di AMD. "La Scuderia Ferrari, oltre ad essere un brand, è uno dei top innovatori a livello mondiale. Siamo molto contenti di dare vita a questa partnership".