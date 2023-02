AMD, infornata di CPU 'italiane' nel 2023: arrivano Bergamo, Siena e Genoa-X

Già da diversi mesi non si sente più parlare delle CPU per server AMD EPYC Bergamo, che dovevano essere presentate nella lineup del CES 2022 di AMD, portando alcuni esperti a pensare che i nuovi processori fossero stati cancellati dal Team Rosso. A quanto pare, però, le cose non starebbero così: le CPU Bergamo, infatti, arriveranno nel 2023.

A confermare la notizia è stata la stessa AMD, che ha aggiunto che le CPU per server Bergamo arriveranno entro metà 2023, mentre nel corso dell'anno saranno lanciate svariate altre componenti, sempre per HPC e datacenter, dai nomi italiani: tra i processori, in particolare, troviamo Genoa-X, successore delle CPU AMD EPYC Genoa dello scorso anno, e Siena. La lineup "italiana" di AMD è iniziata con le CPU AMD EPYC Milan, lanciate a marzo 2021.

La CEO di AMD, Lisa Su, ha spiegato che "Bergamo arriverà nella prima metà del 2023. Siamo in tempo per il lancio della CPU server nella finestra originariamente prevista, e vedrete che diventerà una componente importantissima a partire dalla seconda metà di quest'anno. Il passaggio in massa dall'architettura Zen3 all'architettura Zen4 [lato server] avverrà intorno al quarto trimestre di quest'anno".

In parallelo, l'azienda ha anche confermato che le APU AMD Instinct MI300 arriveranno anch'esse nel 2023, ma nel corso della seconda metà dell'anno. Le nuove APU Instinct dovrebbero montare una CPU Zen4 di nuova generazione e una GPU CDNA3. Anche in questo caso, comunque, si tratta di prodotti per server e datacenter, che dunque non saranno destinati al pubblico consumer.

Le APU Instinct MI300 saranno a 5 nm e adotteranno un'architettura 3D dei chiplet, con un totale di ben 146 miliardi di transistor, divisi ovviamente tra CPU, GPU, interfacce di memoria e interconnessioni con altre componenti. Con un numero tale di transistor, AMD sembra essere pronta a consolidare la leadership rispetto ad Intel nel mondo dei server e dell'HPC.