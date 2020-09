Dopo AMD anche Intel si aggiudica la licenza per lavorare con Huawei

Dopo l’ultimo report di ITHome in cui è stato confermato che AMD ha ottenuto la licenza dal governo statunitense per poter lavorare ancora con Huawei, a quanto pare secondo Reuters anche la concorrente Intel sarebbe riuscita a ricevere i permessi dalle autorità americane per rifornire il colosso del Dragone con chip e altri prodotti.

Le pressioni continue dell’amministrazione Trump alle compagnie cinesi come Huawei, ByteDance e Tencent non hanno fatto piacere a molte aziende, che fino a poco tempo fa hanno addirittura pensato di boicottare il ban. Ora però sia l’azienda di Shenzhen che Intel e AMD potranno tirare un sospiro di sollievo, dato che gli USA hanno ufficialmente concesso la vendita di chip e altre componenti da utilizzare su smartphone, tablet, PC e altri dispositivi di casa Huawei.

Anche la sudcoreana SK Hynix, dopo la rottura dei rapporti con Huawei a causa delle pressioni di Donald Trump, avrebbe tentato invano di ottenere una nuova licenza nelle scorse settimane; inoltre, anche la cinese SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) ora starebbe cercando di ricevere le approvazioni del caso dagli Stati Uniti.

Non solo Huawei, ma pure TikTok potrà gioire dato che il Presidente degli Stati Uniti ha approvato l’accordo con Oracle e Walmart per la creazione di TikTok Global, nuova azienda con sede negli USA controllata dalle due società americane.