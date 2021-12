AMD e Intel confermano presenza al CES 2022: cosa presenteranno?

Il mese di gennaio inizia a riempirsi di importanti appuntamenti per gli appassionati di tecnologia: c’è infatti la conferma della presenza di AMD e Intel al CES 2022 il 4 gennaio, a poche ore di distanza l’una dall’altra. Già da oggi dovremo tenere gli occhi aperti perché i prodotti in arrivo non saranno pochi.

Come ripreso da VideoCardz, AMD aprirà le danze alle 18:00 ore italiane e dovrebbe svelare al pubblico non solo la gamma di processori per laptop Ryzen 6000H “Rembrandt” di fascia alta, basati su architettura Zen3+ a 6nm e con grafica RDNA2, ma anche “nuove soluzioni grafiche” tra cui possibilmente anche le GPU Radeon RX 6500XT e RX 6400.

D’altro canto, Intel ha già confermato l’arrivo nel Q1 2022 della gamma di processori per laptop da gaming Alder Lake-P di dodicesima generazione, assieme ad altre CPU di fascia medio-bassa per i computer desktop. Non mancheranno anche nuove schede madri della serie 600 compatibili con tali chip. La vera bomba dovrebbe consistere nella gamma di schede video Intel ARC Alchemist, però: quasi certo è il loro debutto sui computer portatili, seguito poi nei mesi successivi dal lancio della serie per PC desktop. Tuttavia, quest’ultimo sarà ben distanziato dall’approdo su segmento laptop.

E NVIDIA? Assieme al team rosso e al team blu, il team verde guidato da Jensen Huang dovrebbe fare allo stesso modo la sua figura svelando le schede video desktop GeForce RTX 3090 Ti, RTX 3080 da 12 GB e 3070 Ti da 16 GB, assieme alla GPU per laptop GeForce RTX 3080. Allo stato attuale, però, non sono ancora noti gli orari dedicati alla società durante l’evento atteso a Las Vegas, nonostante la partecipazione sia pressoché certa.

Nel 2022, tra l’altro, dovrebbero arrivare anche due CPU Renoir-X di AMD per gaming entry-level.