AMD lancerà le nuove CPU EPYC 'Milan' il 15 marzo: tutte le ultime novità

L’ultima volta che abbiamo sentito parlare delle CPU EPYC “Milan” firmate AMD è stata in occasione del keynote durante il CES 2021, ma ora finalmente abbiamo una data di lancio della terza generazione di processori per datacenter: l’azienda ha infatti ufficializzato la presentazione per il 15 marzo 2021.

Come da prassi, sarà Lisa Su a presentarle assieme ad altri dirigenti del colosso di Santa Clara, ma cosa ci dobbiamo aspettare esattamente? Questa famiglia di CPU, innanzitutto, sarà l'ultima famiglia a basarsi sulla piattaforma socket SP3, sarà alimentata dall’architettura Zen 3 e potrebbe essere composta da 19-20 modelli, secondo le ultime indiscrezioni.

Lo SKU principale della terza generazione di processori EPYC sarà l’EPYC 7763 da 64 core, per un clock di base di 2,45 GHz e un boost clock di 3,50 GHz insieme a una cache L3 da 256 MB e una cache L2 da 32 MB. In tutto, però, figureranno tre SKU da 64 core, quattro SKU da 32 core, quattro SKU da 24 core, quattro SKU da 16 core e un singolo SKU da 56, 48, 28 e 8 core. La frequenza di base più alta, sempre stando alle ultime indiscrezioni, è offerta dall'EPYC 72F3 con clock da 3,65 GHz.

Infine, dovrebbero giungere sul mercato quattro SKU “P” per configurazioni di server a socket singolo, mentre il resto della gamma sarà configurabile in dual-socket. Tutte queste indiscrezioni, però, vanno prese cum grano salis.

Noi in precedenza avevamo già parlato più nel dettaglio delle varianti EPYC 7643 ed EPYC 7513 in un articolo dedicato, o anche del processore EPYC 7543 con 32 core e 64 thread.