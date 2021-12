AMD lancia nuovo drop di schede video Radeon RX 6000 per dicembre: come acquistarle

Nelle ultime settimane AMD ci ha preso gusto e ha cambiato le giornate di drop delle schede video Radeon RX 6000. Per esempio, la scorsa settimana la vendita è avvenuta lunedì. Per questa settimana, invece, il lotto di GPU d’ultima generazione diventerà disponibile oggi, fra non molti minuti. Vediamo come accedervi.

Il primo drop effettivo del mese di dicembre 2021 avverrà oggi, 9 dicembre 2021, alle 16:05 ore italiane. Come da nostra prassi consigliamo, in realtà, di collegarsi in anticipo sul sito ufficiale AMD e attendere l’inserimento nella coda del giorno.

Ricordiamo, difatti, che la soluzione scelta dal team rosso per la vendita di schede video Radeon RX 6000 prevede la connessione sul portale AMD e l’attesa del cambio di schermata dal catalogo alla coda per l’acquisto. Collegandosi al momento opportuno, il sistema chiederà di inserire la propria e-mail per autenticazione e completare il CAPTCHA, confermando così che non siete bot. A questo punto dovrete attendere l’inizio del drop e, al vostro turno, selezionare il prodotto di proprio interesse e procedere con l’acquisto inserendo tutti i dati per pagamento e spedizione.

Come al solito si tratterà di una questione di fortuna, dato che l’inserimento in coda avverrà in maniera completamente casuale. Insomma, non vi resta che tentare la sorte per aggiudicarvi una scheda video di ultima generazione al prezzo consigliato dal produttore stesso.

Sempre à propos di AMD, ricordiamo che sono disponibili nuovi driver video per Halo Infinite ed Icarus.