AMD lancia il drop di fine settembre: disponibile lotto di GPU Radeon RX 6000 - Aggiornata

Dopo il drop AMD della settimana scorsa, il colosso di Lisa Su torna alla carica con un nuovo lotto di schede video Radeon RX 6000 disponibili temporaneamente sul sito ufficiale al prezzo di listino. Si tratta di un’occasione imperdibile per cercare di portarsi a casa un modello senza pagare cifre esagerate.

Come abbiamo avuto occasione di spiegare l’ultima volta, le modalità di drop sono le seguenti: tra le 15 e le 16:30 della giornata odierna, giovedì 30 settembre 2021, dovrete recarvi sul negozio online di AMD e attendere la comparsa di una schermata di coda del tutto diversa rispetto al solitamente presentato catalogo di prodotti. Una volta che la coda verrà aperta, dovrete semplicemente attendere il vostro turno per acquistare una delle schede video Radeon d’ultima generazione.

Tuttavia, i tempi per aggiudicarsela saranno relativamente limitati: data l’elevata richiesta e la mancanza di unità sufficienti a soddisfarla completamente, AMD propone solo un numero di unità ridotto che, solitamente, si esaurisce in circa 20 minuti. Trattandosi di pura fortuna, l’unico modo per provare ad aggiudicarsi una Radeon RX 6000 è recandosi sul sito all’orario detto sopra, sperando di essere inseriti in una posizione favorevole in coda.

Per chi non volesse ricaricare continuamente il sito AMD, noi di Everyeye aggiorneremo voi lettori a 15 minuti dall'apertura della coda. Come direbbero i francesi, bonne chance!

Restando nel mondo AMD, giusto due giorni fa Lisa Su ha ricevuto il premio Noyce, diventando la prima donna a ottenerlo per i contributi all’industria dei semiconduttori.



Aggiornamento 15:56: La coda è ufficialmente aperta a tutti, sarà sufficiente recarsi sul sito AMD linkato sopra e attendere 15 minuti per l'inserimento in lista.