AMD lancia Game On AMD: schede grafiche Radeon e CPU Ryzen in offerta fino al 5 Agosto

AMD lancia Game On AMD, la nuova iniziativa che permette ai gamer di tutto il mondo di acquistare le schede grafiche Radeon ed i processori Ryzen in promozione fino al 5 Luglio 2022.

L’iniziativa promozionale, che include diversi annunci, prevede sconti su numerosi prodotti AMD tra cui le Radeon RX 6000 Series ed i processori desktop Ryzen 5000 Series.

Oltre al grande risparmio, Game On AMD permette ai gamer che acquistano le schede grafiche AMD Radeon RX 6000 Series o desktop e laptop Radeon RX 6000 Series presso i rivenditori di approfittare dei bundle AMD Radeon Raise the Game e Radeon Raise the Game: Fully Loaded .

Ad un valore aggiuntivo di 180 Dollari, inoltre, i videogiocatori potranno avere fino ad un massimo di tre titoli gratuiti. Tutti i termini e condizioni dei bundle Radeon Raise the Game e Radeon Raise the Game Fully Loaded, sono disponibili sul sito www.amdrewards.com/terms .

L’elenco completo delle offerte GAME ON AMD Radeon e Ryzen è disponibile qui e continuerà a essere aggiornato con ulteriori annunci e offerte dei retail partner nei prossimi giorni.