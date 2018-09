AMD lancia i nuovi processori Athlon 200GE: prezzo ed informazioni

AMD annuncia oggi la disponibilità dei nuovi processori AMD Athlon 200GE con Grafica Radeon Vega 3, CPU desktop pensate per l’utilizzo quotidiano degli utenti.

Grazie al versatile design System-on-Chip (SOC) che combina le architetture x86 “Zen” e Radeon “Vega” in un’unica APU, il processore desktop Athlon 200GE offre prestazioni e affidabilità per una vasta gamma di esperienze, da quelle più semplici come la sola navigazione sul web alle attività caratterizzate da maggiori carichi di lavoro, come il PC gaming e la fruizione di contenuti in alta definizione.

Questo nuovo processore offre performance grafiche superiori del 67%, con un’efficienza energetica fino a due volte maggiore e velocità fino all’84% superiori rispetto alle soluzioni analoghe dei competitor

Il processore Athlon 200GE rappresenta un'ottima soluzione per creare un PC moderno e conveniente, adatto a tutta la famiglia o per creare un piccolo ufficio.

AMD Athlon 200GE include 2 core (4 thread) che girano alla frequenza massima di 3,2 GHZ, con tre Graphics Compute Units ed un TDP da 35W. Il processore è disponibile a soli 55 Dollari, mentre anche come vi mostriamo nella tabella in calce non è presente alcuna informazione sul prezzo imposto per il mercato europeo.

Per maggiori informazioni su AMD Athlon vi rimandiamo alla pagina ufficiale, disponibile attraverso questo indirizzo