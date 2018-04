AMD lancia i processori Ryzen desktop di seconda generazione

AMD ha annunciato che sono disponibili da oggi a livello mondiale gli attesi processori Ryzen desktop di seconda generazione. L'offerta della compagnia si amplia ulteriormente alla luce di questo lancio, e mette a disposizione degli utenti quattro nuovi processori rivolti a varie fasce di mercato.

Nel comunicato giunto in redazione, infatti, AMD sottolinea come i nuovi processori siano adatti a giocatori, creatori ed appassionati hardware, andandosi a posizionare in varie fasce di mercato anche attraverso i prezzi differenti.

Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 2700, Ryzen 5 2600X, e Ryzen 5 2600 offrono prestazioni di gioco fino al 15 per cento superiori rispetto ai predecessori, includendo allo stesso tempo delle elevate funzionalità di multiprocessing ed alcune caratteristiche innovative come Precision Boost 2 ed Extended Frequency Range 2 (XFR 2).

Ognuno dei processori di cui sopra sarà dotato del dissipatore AMD Wraith, mentre Ryzen 7 2700X, ovvero il modello top di gamma, includerà il nuovo sistema di raffreddamento Wraith Prism che garantisce prestazioni termiche di alto livello, un profilo di ventilazione migliorato e funzionalità di illuminazione con controlli pre-RGB.

Le nuove CPU sono supportate dal chipset AMD X470 sulle schede madri Socket AM4 e permettono agli utenti il download della tecnologia StoreMI di AMD, in grado di combinare la velocità dell'SSD con il disco rigido un'unica soluzione.

Ryzen 7 2700X ha un prezzo di 329 Dollari, Ryzen 7 2700 invece è disponibile a 299 Dollari. Ryzen 5 2600X potrà essere portato a casa a 229 Dollari, mentre infine, Ryzen 5 2600 costerà 199 Dollari.