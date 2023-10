AMD lancia la Radeon RX 6750 GRE: svelati specifiche e prezzi

Le specifiche tecniche della AMD Radeon RX 6750 GRE sono state svelate nelle scorse ore, mentre i leak avevano previsto che la scheda video sarebbe arrivata sul mercato nel giro di qualche giorno al massimo. Puntuale come un orologio svizzero, la Radeon RX 6750 GRE ha fatto il suo debutto nella grande distribuzione, ma con dei grossi limiti.

Il primo è quello geografico: la Radeon RX 6750 GRE è un'esclusiva asiatica. La notizia non sorprende, se consideriamo che la GPU è stata pensata fin dall'inizio per il mercato cinese, dove le schede video di fascia medio-bassa e bassa (perché di questo si tratta) sono molto richieste dagli utenti. Nonostante la AMD Radeon RX 7900 GRE sia uscita in occidente, la sua "sorella minore" non arriverà in Europa e Stati Uniti, almeno per il momento.

Il secondo problema è quello delle performance: la Radeon RX 6750 GRE è arrivata in due versioni, una da 12 GB di VRAM e l'altra da 10 GB di VRAM. Ciò spiega anche perché la scheda apparsa nel benchmark più recente aveva una memoria più ampia di quella della Radeon RX 6750 GRE leakata qualche mese fa, che secondo gli esperti avrebbe avuto solo 10 GB di VRAM.

In ogni caso, le due schede avranno le stesse specifiche delle Radeon RX 6700 10 GB e RX 6700 XT, rispettivamente. La variante con VRAM da 10 GB sarà dunque dotata di 36 Compute Units con architettura RDNA2 (dunque old-gen), 36 RT Accelerators, una frequenza della memoria pari a 2.189 MHz e un bus di memoria da 160-bit, per un TBP pari a 170 W.

Il modello con VRAM da 12 GB, invece, presenta 40 Compute Units con architettura RDNA2, 40 RT Accelerators e un clock di 2.439 MHz, che sale a 2.581 MHz in boost. Il bus di interfaccia è in questo caso a 192-bit, mentre la velocità della memoria è per entrambe le schede pari a 16 Gbps. Cambia invece la Infinity Cache, che sale da 80 a 96 MB, mentre anche il TBP viene incrementato a 230 W.

La RX 6750 GRE è stata realizzata, almeno secondo Tom's Hardware, per terminare la scorta di invenduto di GPU Navi 22 di AMD, dunque la quantità di GPU disponibili al lancio potrebbe non essere delle più alte. In ogni caso, il modello da 10 GB della scheda costerà 269 Dollari, mentre quello da 12 GB arriverà a 289 Dollari: tra gli AIB che lanceranno delle versioni custom della GPU abbiamo ASUS, Gigabyte, PowerColor, Sapphire e XFX.