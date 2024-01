AMD lancia la Radeon RX 7600 XT: è la nuova regina del gaming in FullHD?

Al CES di Las Vegas, AMD ha svelato la Radeon RX 7600 XT, la sua ultima scheda grafica di fascia media che si incasella perfettamente nello spazio a metà tra la Radeon RX 7600 e la Radeon RX 7700 XT. Ora, finalmente, la AMD Radeon RX 7600 XT è disponibile anche sul mercato italiano!

Al momento, stando al sito web di AMD, la Radeon RX 7600 XT può essere acquistata in Italia presso gli store di Drako e di Next Hardware & Software: nessuno dei due rivenditori, però, sembra aver ancora caricato la pagina prodotto della nuova GPU del Team Rosso. Inoltre, la scheda può essere acquistata, con un prezzo suggerito di 369,90 Euro, anche presso i principali partner di AMD, tra cui Acer, ASRock, ASUS, Gigabyte, PowerColor, Sapphire e XFX.

In termini tecnici, la scheda ha una GPU Navi 33 XT con architettura RDNA3, basata sul nodo TSMC a 6 nm, per un totale di 13.300 milioni di Transistor su un die da 204 millimetri quadrati. La VRAM è da ben 16 GB di memoria GDDR6 su un bus a 128-bit, per un bandwidth complessivo pari a 288 GB/s. Le frequenze di clock del chip sono pari a 1.720 MHz di base, con Game Clock a 2.470 MHz e boost massimo fino a 2.755 MHz.

La nuova scheda grafica di AMD si propone come una campionessa per il gaming in 1080p, grazie al suo rapporto qualità-prezzo elevato e alle sue prestazioni in-game e nel ray-tracing, che risultano fino a 1,9 volte superiori rispetto alla NVIDIA GeForce RTX 2060, un'altra popolare alternativa nella medesima fascia.

In parallelo al lancio della componente, AMD ha rilasciato il suo software Adrenalin Edition 24.1.1, che porta con sé la tecnologia AMD Fluid Motion Frames per un aumento fino al 97% degli fps, in modo da garantire un gameplay più fluido su qualsiasi gioco in DirectX 11 e in DirectX 12. La nuova release del software, inoltre, porta con sé anche una nuova tecnologia di Video Upscaling e la feature AMD Radiance Display Engine, che supporta gli schermi di nuova generazione con DisplayPort 2.1 e HDMI 2.1a.