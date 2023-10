AMD lancia il 'suo' Reflex Latency Analyzer: tutto sulla novità

In termini di sviluppo, tra i piani del team rosso nell'ultimo periodo non c'è stato solo il lancio di FSR3 con Fluid Motion Frames: l'ultima trovata di AMD si chiama System Lag, e potrebbe ricordarvi qualcosa.

Come accaduto nel 2021 con NVIDIA e il suo lancio di NVIDIA Reflex Latency Analyzer, che a suo tempo abbiamo messo alla prova con il monitor ROG Swift PG259QNR, l'ultimo aggiornamento dei driver Adrenalin nel canale preview (numero build 23.30.01.02) porta in dote la funzionalità System Lag, che consente di acquisire, calcolare e monitorare in tempo reale i parametri relativi alla latenza del sistema, consentendo oltretutto di fare un paragone tra il gioco "liscio" e la versione con Fluid Motion Frames attiva, ovvero la risposta di AMD alla tecnologia NVIDIA Frame Generation.

System Lag è una funzionalità compatibile solo nei sistemi che supportano Radeon Anti-Lag+, un pacchetto di ottimizzazione della latenza con una migliore sincronizzazione dei frame che si integra a livello dei singoli titoli. I giochi che attualmente supportano Anti-Lag+ devono in primo luogo utilizzare le librerie DirectX 12. Ecco l'elenco:

Apex Legends

Overwatch 2

Dying Light 2

Shadow of the Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider

Resident Evil 4

Ghostwire: Tokyo

Fortnite

Last of Us: Part 1

Star Wars Jedi: Survivor

Resident Evil 3

Borderlands 3

Potete trovare la novità sotto la voce Prestazioni all'interno dei driver aggiornati.