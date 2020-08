AMD, lanciata a sorpresa la GPU AMD Radeon RX 5300: ecco tutti i dettagli

AMD nella notte tra 28 e 29 agosto 2020 ha lanciato a sorpresa una nuova scheda grafica entry-level per tutti i videogiocatori che non vogliono spendere troppo: la AMD Radeon RX 5300, l’ultimo prodotto con al suo interno l’architettura RDNA di prima generazione.

La scheda tecnica ci mostra che al suo interno c’è la GPU Navi 14, la stessa contenuta nella serie Radeon RX 5500 XT, e conta 22 CU o 1408 stream processor proprio come tale modello. Le differenze principali stanno nella frequenza di clock e nella memoria in dotazione: AMD Radeon RX 5300 presenta infatti una frequenza di 1448 MHz con boost fino a 1645 MHz, rispettivamente il 18% e il 12% in meno rispetto alla 5500 XT. Le prestazioni di calcolo invece hanno un picco a 4.63 TFLOP. Per quanto concerne la memoria si tratta di 3 GB GDDR6 con larghezza di banda fino a 168 GB/s e 14 Gbps di clock, con TBP pari a 100W.

AMD Radeon RX 5300 andrà a competere con GPU come la NVIDIA GeForce GTX 1650 OC che, secondo i benchmark mostrati dall’azienda di Lisa Su, offre performance peggiori rispetto al nuovo modello RX 5300, che dovrebbe giungere sul mercato in due varianti: una da 4 GB al prezzo di 169 dollari circa, e una da 3 GB al prezzo di 150 dollari circa. Non è ancora noto però quando esse arriveranno nei negozi fisici e online.

Nel mentre, di recente è stato anche presentato il chipset A520 compatibile con i processori Ryzen 3000 e Ryzen 4000. Dal fronte NVIDIA invece continuano a trapelare dettagli sulla nuova serie RTX 3000.