AMD verso lancio di nuove schede video: arrivano RX 6X50 e RX 6500 a prezzi 'stracciati'

Se il 2021 è stato un anno da record per AMD con risultati finanziari importanti nonostante la crisi globale dei chip, il 2022 sembra essere l’anno in cui si punta al lancio di tante, nuove schede video. In attesa della gamma RDNA 3 Radeon RX 7000, il team rosso sta preparando altre schede grafiche Radeon RX 6000 aggiornate per PC desktop.

A discuterne è stato l’informatore Greymon55 su Twitter che, con un semplice post, ha rivelato il possibile lancio della serie “Radeon RX 6X50XT” tra giugno e luglio 2022. La strana nomenclatura indicherebbe a una serie aggiornata delle GPU di ultime generazione per desktop, ovvero Navi 21 e Navi 22. Allo stato attuale, la prima la troviamo su RX 6900 XT, RX 6800 XT e RX 6800, mentre la seconda si presenta sulla RX 6700 XT. L’idea sarebbe migliorarle in vista del debutto nel secondo trimestre del 2022 di Radeon RX 6950 XT, RX 6850 XT, RX 6750 XT.

Stando ad altre indiscrezioni precedenti, le tre schede dovrebbero avere memoria GDDR6 per 18 Gbps, aumentando la larghezza di banda e dunque le prestazioni, seppur non di molto rispetto alla serie originale. La differenza si vedrebbe anche con un aumento di prezzo e consumo energetico.

Attenti, tuttavia, anche al debutto della AMD Radeon RX 6500 non-XT basata sempre su architettura RDNA2: essa dovrebbe raggiungere i negozi con una GPU Navi 24 a 6 nm con 768 core e 4 GB di memoria GDDR6 su bus a 64 bit, assieme a 16 MB di Infinity Cache. Il prezzo? Al momento si vociferano cifre attorno ai 130 Dollari ma, come ben sappiamo, questo “prezzo stracciato” molto probabilmente vedrà un aumento con la commercializzazione tramite produttori partner.

Giusto ieri, invece, abbiamo visto una AMD Radeon RX 6900 XT battere il record mondiale di overclock.