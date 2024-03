AMD sta lavorando a un upscaler IA: FSR di nuova generazione in arrivo?

Mentre Microsoft lavora alla tecnologia DirectSR, che promette di "mettere d'accordo" le soluzioni Super Resolution di NVIDIA, AMD e Intel, sembra che il Team Rosso stia pensando a una novità non da poco per il suo FSR. Nello specifico, AMD ha annunciato che potrebbe incorporare una soluzione basata sull'IA su FidelityFX Super Resolution.

La conferma è arrivata da Mark Papermaster, il CTO del colosso di Sunnyvale, che in un'intervista rilasciata al canale YouTube No Priors ha spiegato che AMD potrebbe rivedere pesantemente il FSR per incorporare delle soluzioni di upscaling basate sull'IA, in modo da competere con le tecnologie rivali quali il DLSS di NVIDIA e l'XeSS di Intel. Per saperne di più, potete dare un'occhiata al nostro approfondimento su DLSS, FSR e XeSS.

Papermaster, in risposta a una domanda che gli chiedeva quali fossero i focus principali per AMD nel 2024, ha risposto che "quello in corso è un anno importantissimo, perché abbiamo speso tantissimo tempo a sviluppare le nostre capacità hardware e software per l'IA. Stiamo abilitando l'IA su tutto il nostro portfolio, quindi sul cloud, sui PC e sui nostri dispositivi da gaming: stiamo abilitando l'upscaling con l'IA sui nostri dispositivi da gaming".

Insomma, sembra proprio che l'IA sia una priorità per AMD. L'idea di rendere l'Intelligenza Artificiale parte integrante delle soluzioni per il gaming del Team Rosso dovrebbe permettere all'azienda di risultare più competitiva con soluzioni come il DLSS di NVIDIA in termini di performance grafiche. Ciò potrebbe essere vero in particolare nel mondo dei laptop da gaming e dei PC handheld - dove già AMD è dominante - grazie anche alle NPU XDNA del Team Rosso, che potrebbero svolgere parte delle task legate all'IA della nuova versione di FSR, alleggerendo così il carico di lavoro per le GPU integrate.

Sfortunatamente, Papermaster non si è sbilanciato nel descrivere come AMD integrerà l'IA in FSR in futuro, né ha spiegato quali saranno i suoi requisiti hardware: per esempio, le NPU XDNA sono presenti solo sulle APU desktop Ryzen 8000G, perciò tutte le CPU di generazione Ryzen 7000 o precedente potrebbero non supportare la nuova tecnologia.