AMD al lavoro sulla nuova linea di CPU EPYC: c'è un chip da paura, conta 64+ core

Dopo avere parlato delle APU AMD Ryzen 6000 “Rembrandt” e della presenza dell’architettura Zen 3+ con socket AM5, ora è il momento di trattare alcune nuove indiscrezioni riguardanti la prossima gamma EPYC dove, secondo una roadmap alquanto datata, dovrebbe apparire un chip dotato di oltre 64 core.

I documenti diffusi da VideoCardz sono decisamente vecchi e trattano il periodo 2020-2023, ma rimangono un segnale interessante di quello che dovrebbe essere l’imminente futuro lato server e datacenter del colosso di Lisa Su. In seguito al lancio dei chip EPYC “Milan”, di cui i tre modelli top di gamma presentano 64 core e 128 thread, ora ci si attendono progressi interessanti con la serie EPYC dotata di architettura Zen 4.

Nello specifico, i processori Zen 4 EPYC come il qui vociferato EPYC 7004 potrebbero giungere sul mercato con 96 core e 192 thread, supporto alla memoria RAM DDR5 con frequenza fino a 5200 MHz e passaggio allo standard PCIe 5.0. Le indiscrezioni in questione parlano inoltre di 128 linee PCIe 5.0 e 3 terabyte di RAM, mentre ciascun socket avrebbe un minimo di 64 core con 2 thread, per un massimo di due socket.

Ovviamente si tratta di indiscrezioni e per questo, assieme al fatto che la tabella di marcia è datata, consigliamo di prendere ogni dettaglio qui trattato con le pinze.

Restando nel mondo del colosso di Santa Clara, recentemente sono apparsi anche i primi dati ufficiali delle schede video Radeon RX 6400 e RX 6500 dotate di GPU Navi 24.