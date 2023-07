AMD al lavoro su una nuova Radeon: è la RX 7900 GRE, ma non sarà per tutti

Mentre si avvicina la presunta data di lancio delle Radeon RX 7700 e 7800, in rete spuntano indiscrezioni su una nuova scheda video della serie Radeon RX 7000 di fascia superiore, anche se non sarà destinata a tutti i mercati.

Come suggerito da ITHome, infatti, la scheda in questione è stata pensata per il solo mercato cinese, anche se le specifiche potrebbero renderla interessante e appetibile anche al di fuori dei confini del Paese asiatico.

Stiamo parlando della Radeon RX 7900 GRE, al secolo Golden Rabbit Edition, e celerebbe sotto la scocca il medesimo chip Navi 31 dei modelli superiori, quindi con architettura RDNA3 e struttura a chiplet; tuttavia, dovrebbe avere tra gli 80 e gli 84 CU (e quindi tra i 5120 e i 5376 SM), avvicinandosi quindi più alla RX 7900 XT che alla flagship di nuova generazione XTX.

La differenza principale, però, sarà nel taglio di memoria disponibile, pari a 16 GB di tipo GDDR6 su bus a 256-bit, andando a comporre quindi la base della piramide della sottofamiglia 7900.

La Golden Rabbit Edition potrebbe quindi essere la tanto chiacchierata 7900 "senza XT" che non ha mai visto la luce. Il suo lancio servirà ad AMD per celebrare in Cina l'anno del Coniglio, ma non è una prima volta per il team rosso, che già nel 2020 lanciò nel Paese una "Golden Mouse Edition" della RX 590.

Mentre attendiamo di saperne di più, ecco i più recenti benchmark delle Radeon 7700 e 7800.