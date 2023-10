AMD, leakata la Radeon RX 7900M: il Team Rosso fa sul serio anche su laptop

Mentre ancora aspettiamo la AMD Radeon RX 7900 GRE per laptop, un nuovo chip grafico per il gaming in mobilità del Team Rosso sembra essere in arrivo. Questa volta, però, AMD punta al gaming di fascia alta: un leak ha infatti svelato le specifiche della AMD Radeon RX 7900M per laptop.

Come spiegano i colleghi di WCCFTech, la Radeon RX 7900M sarà la GPU più potente rilasciata da AMD per l'attuale generazione di laptop da gaming. Il chip avrà ovviamente architettura RDNA3 e sarà una versione "portatile" della Radeon RX 7900 XT (o addirittura della Radeon RX 7900 XTX) pensata per il gaming in mobilità.

In particolare, la scheda dovrebbe essere dotata di una GPU Navi 31 in versione cut-down, dotata cioè di un numero di Core inferiore a quello della Radeon RX 7900 XTX, della Radeon RX 7900 XT e - forse - anche della AMD Radeon RX 7900 GRE, ma comunque superiore a quello delle Radeon RX 7700 XT e RX 7800 XT, che invece montano una GPU Navi 32.

Secondo l'outlet sudcoreano, la Radeon RX 7900M avrà un totale di 36 WGP, ovvero di 72 Compute Units, per un numero complessivo di Core pari a 4.608. In percentuale, stiamo parlando del 20% di Core in più rispetto alla Radeon RX 7800 XT e del 10% in meno della Radeon RX 7900 GRE (che però, lo ricordiamo, sono due GPU desktop).

Per quanto riguarda la memoria, il chip avrà un totale di 16 GB di VRAM su quattro MCD, che garantiranno un bus di interfaccia a 256-bit. In questo modo, la GPU mobile di fascia più alta di AMD dovrebbe avere una VRAM equivalente a quella della GPU top di gamma per laptop di NVIDIA, che si ferma a sua volta a 16 GB. Infine, la Radeon RX 7900M avrà un TGP di 160 W, che potrà essere spinto fino a 200 W con la tecnologia SmartShift.

Resta invece ancora l'interrogativo delle frequenze di clock della scheda, che potrebbero essere ben più basse di quelle della Radeon RX 7900 GRE e della Radeon RX 7800 XT, attestandosi attorno ai 2,0 GHz. Per il momento, sfortunatamente, non ci sono informazioni ufficiali circa una presentazione o un lancio della componente, anche se WCCFTech ha previsto che quest'ultima verrà annunciata il 19 ottobre, per poi farsi strada nel mercato dei laptop da gaming nei mesi successivi.