AMD: leakate le APU Ryzen 8000G per desktop, ma niente Zen5

Si torna a parlare delle componenti della linea Ryzen 8000 di AMD, dopo aver visto le CPU laptop di nuova generazione del Team Rosso. Anche a questo giro, però, non si tratta dei processori desktop con architettura Zen5, che sono ancora tenuti sotto chiave da AMD: al contrario, i dettagli delle APU Ryzen 8000G sono appena comparsi online!

Le specifiche tecniche delle APU desktop Ryzen 8000G di AMD sono state riportate su Twitter (in cinese) da HKEPC, per poi essere tradotte dai colleghi di Tom's Hardware. Come già avvenuto per le APU per laptop, che si sono svelate in rete a fine ottobre, anche le Accelerate Processing Units per desktop della linea 8000G non hanno architettura Zen5, ma unisco i CPU Core Zen4 e Zen4c con le GPU RDNA3 di ultima generazione dell'azienda di Sunnyvale.

In totale, le APU Ryzen 8000G svelate sono quattro, ossia:

Il Ryzen 7 8700G

Il Ryzen 5 8600G

Il Ryzen 5 8500G

Il Ryzen 3 8300G

La prima APU adotta un processore Phoenix con 8 Core Zen4 e 16 Thread, insieme ad una GPU Radeon 780M con 12 CU e 768 SPs. Il TDP della componente sarà pari a 65 W. Il Ryzen 5 8600G, invece, è anch'esso una APU con processore Phoenix, questa volta a 6 Core Zen4 e 12 Thread. La GPU è una Radeon 760M, con 8 CU e 512 SP, per un TDP da 65 W.

Invece, i Ryzen 5 8500G e Ryzen 3 8300G hanno un'architettura ibrida con CPU Phoenix 2, che unisce i Core Zen4 con i Core Zen 4c. La prima APU ha una configurazione a 6 Core e 12 Thread: 2 Core sono con architettura Zen4, mentre gli altri 4 sono Zen 4c. La seconda, invece, ha 4 Core e 8 Thread, con un solo Core Zen4 e tre Zen 4c. Entrambe le APU hanno una grafica Radeon 740M integrata e un TDP pari a 65W.

HKEPC, inoltre, ha aggiunto che le due APU con architettura Phoenix avranno l'acceleratore AI AMD Ryzen per i workload legati al machine learning. Per il momento, la roadmap del rilascio delle APU di nuova generazione di AMD prevede la loro presentazione tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, con un'implementazione sui PC dei partner a partire dalle prime settimane del prossimo anno e un annuncio dei primi prodotti Ryzen 8000G nel corso del CES 2024.