AMD, la lineup CPU X3D si allarga? Spuntano il Ryzen 7 5700X3D e il Ryzen 5 5500X3D

In estate, AMD ha lanciato il Ryzen 5 5600X3D, la nuova CPU della sua lineup con V-Cache 3D. Ora, però, sembra che il Team Rosso sia pronto al lancio di due nuovi processori Ryzen 5000 X3D, tra cui figurano il Ryzen 7 5700X3D e il Ryzen 5 5500X3D. Le componenti arriveranno in tempo per Natale?

Il leaker chi11eddog ha infatti spiegato su X che i Ryzen 7 5700X3D e Ryzen 5 5500X3D sono in arrivo e che entrambi adotteranno il socket AM4, come ampiamente prevedibile. Su queste basi, le due CPU potrebbero rivelarsi un upgrade sostanziale per chi possiede una build con CPU AM4 senza V-Cache 3D: quest'ultima, infatti, garantisce degli incrementi prestazionali piuttosto marcati rispetto alle CPU che ne sono prive.

Il leaker, poi, ha riportato le specifiche dei Ryzen 7 5700X3D e Ryzen 5 5500X3D. La prima CPU presenta 8 Core e 16 Thread con architettura Zen3: la frequenza base dei Core è di 3,0 GHz, mentre in boost essi arrivano fino a 4,1 GHz. La cache totale del processore sarà invece pari a 99 MB, di cui 3 MB di memoria L2 e ben 96 MB di memoria L3. TDP e prezzo della CPU sono ancora top secret, ma possiamo aspettarci che essa venga venduta ad un MSRP intorno ai 259-269 Euro, collocandosi a metà tra il Ryzen 5 5600X3D e il Ryzen 7 5800X3D uscito lo scorso anno.

Invece, il Ryzen 5 5500X3D ha 6 Core e 12 Thread con architettura Zen3. In questo caso, la frequenza di clock base della CPU si assesta a 3,0 GHz, mentre in boost il processore arriva a 4,0 GHz. Come per il "fratello maggiore" Ryzen 5 5700X3D, la cache è da 99 MB, di cui 3 MB di memoria L2 e 96 MB di V-Cache 3D L3. Anche per questa componente il prezzo è sconosciuto, ma possiamo aspettarci che il MSRP fluttuerà attorno ai 200 Dollari, posizionandosi alla base della lineup di CPU X3D del Team Rosso.