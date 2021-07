AMD, Lisa Su dice la sua sulla carenza di chip: 'Durerà fino a fine 2021, ma c'è speranza'

Se ad aprile sono state NVIDIA, TSMC e Intel a esprimersi sulla carenza di chip sul mercato, ora è la Dott.ssa Lisa Su, CEO di AMD, a dire la sua in merito al futuro del settore tech in tutto il mondo tra la crisi degli approvvigionamenti e l’aumento dei prezzi dei principali componenti, avvisando che ciò potrebbe durare fino a fine 2021.

Come ripreso anche da Guru3D, secondo Lisa Su la situazione dovrebbe variare di azienda in azienda e da segmento a segmento, ma la tendenza globale dovrebbe restare generalmente la medesima: il deficit di componenti e l’aumento vertiginoso dei prezzi dovrebbe continuare almeno fino alla fine dell’anno corrente. Il 2022, invece, è ancora nascosto da una coltre fitta e il ritorno alla normalità dipenderà dalla domanda del mercato, dalle migliorie che verranno implementate nei prossimi mesi nella capacità produttiva, ma anche e soprattutto dalla diffusione del COVID-19.

In compenso, i segnali positivi in parte ci sono già: l'offerta e i prezzi di CPU sono già tornati alla normalità, eccetto per prodotti di fascia alta come Ryzen 9 5900X / 5950X che ancora si trovano in scarsa quantità e a un costo maggiore rispetto a quello suggerito dall’azienda. Per quanto concerne il mondo delle schede grafiche, invece, negli ultimi giorni i prezzi sono calati del 50% e le unità disponibili sembrano essere di più, complice il ban del mining di criptovalute in Cina. Lo stesso sito di AMD, infatti, non risulta crashare più durante i drop settimanali di schede video.

Lisa Su ha concluso il suo intervento affermando che AMD continuerà a lavorare duramente per aumentare la capacità produttiva per soddisfare tutta la domanda entro la fine dell’anno; anzi, è quasi certa che ci riusciranno.

Anche Acer è intervenuta in merito alla carenza di chip, trovandosi d’accordo con Intel e altri brand nella previsione data, ovvero un proseguimento della crisi per almeno altri due anni.