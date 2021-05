AMD, Lisa Su conferma l'arrivo della GPU CDNA2 'Aldebaran'

Inaugurata con la Radeon MI60, la nuova era per l'offerta professionale di AMD è giunta già alla sua seconda generazione passando per l'architettura GCN prima e l'attuale CDNA su nodo a 7 nanometri utilizzata per la Radeon MI100.

Nel corso della 49esima Annual Global Technology, Media and Communications Conference ospitata da JPMorgan, Lisa Su ha rivelato alcuni dettagli sulla prossima architettura CDNA2 e sulla roadmap dell'azienda in questo settore.

Stando alle parole della CEO di AMD, "L'anno scorso abbiamo parlato della nostra architettura CDNA di prima generazione. Quest'anno, come ho detto, stiamo mettendo insieme la nostra architettura CDNA di prossima generazione. Questa è in realtà una componente chiave che ci ha permesso di vincere i più grandi appalti per supercomputer negli Stati Uniti, dall'installazione di Frontier Oak Ridge National Labs a quella del Lawrence Livermore National Labs con El Capitan e molti altri. Ma è un'interconnessione coerente tra CPU e GPU che ci consente di ottimizzare completamente per applicazioni HPC, AI e ML. E lanceremo la prossima generazione di quell'architettura, effettivamente, entro la fine dell'anno. Ne siamo molto entusiasti. Penso che sia andato molto bene. È il prossimo grande passo in una sorta di innovazione intorno alle architetture dei data center".

Attualmente sappiamo ancora davvero poco sulle presunte GPU AMD Radeon CDNA2, la cui capostipite dovrebbe essere Aldebaran, prima a utilizzare l'architettura su nodo "avanzato". Come suggerito dalla fonte, si tratterebbe di un'architettura ibrida ed esacerbazione del concetto di chiplet, che permetterà l'utilizzo di nodi differenti all'interno di un singolo modulo.

Fra le indiscrezioni già emerse, sappiamo che la prossima GPU CDNA2 potrebbe presentare la terza evoluzione dell'architettura Infinity, in grado di superare la barriera dell'exascale, oltre ad adottare memorie HBM2 integrate.