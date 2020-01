AMD: Lisa Su conferma l'arrivo di Zen 3 e delle schede video con ray tracing nel 2020

La conferenza di AMD al CES 2020 ha svelato al pubblico le nuove CPU Ryzen 4000 per laptop e la scheda grafica Radeon RX 5600 XT, nonché la nuova classificazione del marchio FreeSync. Tuttavia, durante le interviste concesse ai giornalisti, Lisa Su ha rivelato alcune informazioni sulla nuova architettura Zen 3 e sul Ray Tracing.

Il CEO di AMD ha confermato che le APU Ryzen 4000 utilizzeranno ancora la vecchia (e ormai molto ottimizzata) architettura Vega, ma presto la società svelerà alcuni dettagli sulle APU con architettura Navi. Lisa Su ha poi parlato dell'architettura Zen 3: "Pensiamo che Zen 2 siano le migliori CPU sul mercato e ne siamo orgogliosi. Abbiamo completato la famiglia e Zen 3 sta andando molto bene, ne siamo felici e sentirete parlare di questa architettura nel corso dell'anno...sia chiaro: vedrete Zen 3 entro il 2020!".

Il CEO ha poi continuato parlando dell'importanza del ray tracing: "Ho già detto in passato che il ray tracing è importante e lo credo ancora, ma se guardi la situazione odierna è ancora prematuro...aspettatevi comunque che le nostre schede grafiche previste per il 2020 avranno anche il ray tracing". Sempre sul piano della grafica, Lisa Su ha anche offerto qualche spunto sulla nuova scheda grafica Navi di fascia alta: "So che su Reddit vogliono una Navi high-end! Avremo una scheda Navi di fascia alta e sarà importante per noi".

Insomma, i piani di AMD per il 2020 sembrano tracciati. Con l'avvento delle CPU Zen 3, del ray tracing e delle nuove console next-gen, l'annata della società americana si prospetta entusiasmante.