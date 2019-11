AMD: Lisa Su conferma la presentazione delle CPU Ryzen 4000 nella prima parte del 2020

Il presidente e CEO di AMD, Lisa Su, ha confermato durante il weekend che la società presenterà la prossima generazione di CPU Ryzen 4000 durante la prima parte del 2020. Il roll out dei nuovi processori inizierà contemporaneamente a quello dei nuovi chip mobile.

Lisa Su ha dichiarato: "Siamo entusiasti di entrare nel 2020. Inizierete a vedere la nostra prossima generazione di prodotti mobile all'inizio dell'anno. Vedrete i chip a 7 nanometri per il mobile arrivare sul mercato. Sarà una selezione molto forte. Siamo ben avviati anche con Zen 3 che seguirà nel 2020: insomma, c'è molta attività intorno ai prodotti." Il piani per il prossimo anno coincidono perfettamente con quanto fatto dall'azienda nel 2019. Secondo quando riportato dalla roadmap di AMD, dovremmo poter mettere le mani sui nuovi Ryzen 4000 entro l'estate del 2020, con le cpu server della serie Milan che arriveranno qualche mese dopo. L'architettura Zen 3 si baserà sul processo produttivo di TSMC a 7nm+. Solo poco tempo fa erano emersi i primi rumor sull'aumento di prestazioni che dovrebbe garantire la prossima serie di processori AMD.

AMD sta lavorando anche sul fronte delle schede grafiche, in particolare per le nuove console PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Non resta che attendere il CES 2020 per avere le prime conferme sui futuri piani della società.