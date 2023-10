AMD, mancano le APU da gaming? Un partner è rimasto a secco

Benché le CPU AMD con architettura Zen5 siano in anticipo, non sembrano esserci buone notizie per il Team Rosso e per i suoi fan. Stando a quanto riportato da un partner del colosso di Sunnyvale, infatti, le forniture di chip AMD sarebbero in ritardo: ad essere colpito, in particolare, è il settore di CPU e APU da gaming.

La notizia arriva da GPD, produttore americano di laptop da gaming, ultrabook e altri handheld ultrasottili per il gaming. Come spiega uno statement dell'azienda, infatti, AMD non ha spedito le APU Ryzen 7 7840U per tempo al produttore, che così ha dovuto far slittare il lancio del suo ultimo laptop da gaming, il Win Max 2. Il device era stato finanziato attraverso una campagna IndieGoGo, ma ora tutti i finanziatori dovranno aspettare qualche settimana in più per ricevere il loro portatile.

Per darvi un'idea delle prestazioni del Ryzen 7 7840U, vi basti sapere che la APU è poco meno performante della CPU AMD Ryzen Z1 Extreme di ROG Ally e di altri handheld da gaming in commercio, nonché del chip M2 di Apple Silicon. Si tratta dunque di una APU perfetta per il gaming in mobilità, che non a caso è inclusa sotto la scocca della configurazione più performante del GPD Win Max 2 (il produttore, comunque, ne ha messa in vendita anche una versione con APU Ryzen 5 7640U).

GPD ha spiegato che "siamo molto dispiaciuto di informare i nostri clienti che i loro ordini sono stati completati ma non ancora spediti. Il piano originale era di spedire tutti gli ordini completati in questi giorni, ma al momento abbiamo esaurito il nostro stock. La ragione è che il nostro fornitore ha violato l'accordo che aveva con noi, e l'effettivo numero di Ryzen 7 7840U che ci è stato consegnato è diverso dalla quantità per cui ci eravamo precedentemente accordati".

Insomma, sembra che ci sia un piccolo shortage di Ryzen 7 7840U. Difficile dire se questo shortage riguardi solo i prodotti di GPD o se sia esteso a tutte le GPU da gaming di AMD. D'altro canto, in questo periodo si vocifera che AMD stia lavorando a PlayStation 5, che avrà una CPU Zen5 e una grafica RDNA4: possibile che le priorità del Team Rosso siano altre?