AMD e MediaTek si uniranno in una joint venture? L'incredibile rumor

Il debutto di AMD nel mondo dei chipset per smartphone dovrebbe avvenire con il chip Exynos 2200 con grafica AMD RDNA2; tuttavia, il futuro potrebbe sorprendere i fan e non del team rosso, dato che sembrerebbe in ballo una joint venture tra AMD e MediaTek per sviluppare nuovi chipset particolarmente innovativi.

A riportare questa indiscrezione è stato il portale taiwanese DigiTimes, secondo cui le due parti avrebbero già avviato una fase di discussione in merito a tale, possibile collaborazione con l’intento di sviluppare System on a Chip (SoC) personalizzati con moduli Wi-Fi, 5G e soluzioni di connettività innovative. A ciò si può aggiungere l’utilizzo di CPU MediaTek ad alta efficienza e dell’architettura grafica AMD RDNA d’ultima generazione, realizzando così prodotti assolutamente degni di nota.

L’interesse ci potrebbe essere certamente da entrambe le parti: il produttore asiatico potrebbe assicurarsi una diffusione maggiore sul mercato internazionale. Ciò sarebbe particolarmente importante se si considera che, secondo le ultime analisi, MediaTek è leader nell'industria dei chip per smartphone: così facendo, potrebbe guadagnare ulteriore vantaggio sui rivali. D’altro canto, AMD potrebbe cercare fortuna nel mercato dei dispositivi mobili e non solo, specialmente per quanto riguarda anche i modelli entry-level che, spesso e volentieri, ottengono proprio chipset MediaTek.

Sebbene queste indiscrezioni facciano senza alcun dubbio rizzare le orecchie, essendo noti pochissimi dettagli e non essendoci conferme da parte delle due società in merito al dialogo tra esse, consigliamo di prendere questi rumor con le pinze.

Sempre a proposito di AMD, finalmente è arrivato il Ray-tracing Vulkan sulle vecchie GPU RDNA1.