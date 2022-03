AMD, mega-leak sui nuovi processori Threadripper: lancio imminente?

Mentre sul web si vocifera di nuovi processori AMD Ryzen Serie 5000, con tre nuove SKU apparentemente pronte per la commercializzazione, il colosso di Lisa Su potrebbe essere vicinissimo al lancio dei nuovi Threadripper.

Questi processori Serie 5000WX Pro potrebbero, infatti, essere davvero vicinissimi e un nuovo, clamoroso leak, potrebbe esserne la conferma. Stando alla documentazione, la prima tranche di CPU "Chagall" mostra cinque modelli differenti, con in testa il potente 5995WX, dotato di 64 Core e 128 Thread, con frequenze fino a 4,5 GHz.

La frequenza boost, incredibilmente, sarebbe confermata per tutti i modelli in arrivo. Benché parte della slide sia illegibile, il modello "entry level", presumibilmente chiamato 5955WX, dovrebbe avere 16 Core e 32 Thread, a salire, poi, per i modelli 5965WX (24C/48T) e 5975WX (32C/64T). Anche il TDP sembrerebbe lo stesso per tutti i modelli, ovvero 280W, mentre le frequenze di base sono più elevate per il modello base, 4,0 GHz, a scendere fino ai 2,7 GHz per il modello flagship.

Curiosamente, a livello energetico i processori sembrano avere gli stessi requisiti energetici della serie Threadripper 3000, ma non vengono mostrati ulteriori dettagli relativi a tecnologie supportate e chipset compatibili.

Nel frattempo, ricordiamo che sia AMD che Intel hanno bloccato le vendite in Russia, nel contesto delle contromisure del mercato Big Tech in risposta all'aggressione dell'Ucraina da parte del Cremlino.