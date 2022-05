AMD e Meta collaborano per migliorare rete mobile: i piani per il futuro

Mentre continuano ad esserci problemi nel metaverso per Meta, la società di Mark Zuckerberg ha annunciato una collaborazione con AMD per sviluppare un progetto di infrastruttura Internet mobile capace di ridurre i costi delle stazioni base per le reti globali.

Questa novità, come riportato dall’agenzia di stampa Reuters, rientra nel cosiddetto programma Evenstar, lanciato dalla stessa Meta nel 2020 (quando ancora si chiamava Facebook) con l’intento di creare progetti di riferimento per reti di accesso radio (RAN) per uso generale per reti 4G e 5G nell'ecosistema Open RAN. L’obiettivo è piuttosto nobile: permettere agli operatori di implementare soluzioni più flessibili per portare l'accesso a Internet ad ancora più persone.

Come rientra AMD in tutto questo? Grazie all’acquisizione di Xilinx completata a febbraio. AMD ha infatti annunciato tramite il suo sito ufficiale che il suo Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoC ha contribuito notevolmente allo sviluppo di più unità radio Evenstar per aiutare a costruire la detta infrastruttura di rete mobile globale 4G/5G.

Dan Mansure, vicepresidente del gruppo di data center e comunicazioni di AMD, ha fornito ulteriori informazioni sull'impegno dell'azienda: “Lo sviluppo delle radio Evenstar con la nostra tecnologia radio adattiva all'interno è un risultato significativo per AMD. Siamo orgogliosi di essere un partner dell'ecosistema con Meta Connectivity e non vediamo l'ora di continuare i nostri progetti collaborativi per Evenstar per fornire soluzioni wireless flessibili, scalabili ed efficienti".

Nel mentre, è giunta la conferma che AMD parteciperà al COMPUTEX 2022 a Taipei.