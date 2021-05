AMD, Metro Exodus Enhanced Edition e lo strano riferimento a FidelityFX Super Resolution

Atteso per il 6 maggio come primo vero gioco tripla A RT-only, Metro Exodus in versione Enhanced Edition sfrutterà appieno le potenzialità del Super Sampling di NVIDIA per ottenere il massimo delle prestazioni anche in Ray Tracing. Ma spunta un riferimento alla tecnologia Super Resolution di AMD. Di che si tratta?

A suscitare l'interesse dei più attenti è stata una FAQ, prontamente rimossa, in cui si evidenziava la mancanza di supporto di questa tecnologia sottintendendone i meccanismi di funzionamento: "Non aggiungeremo un supporto specifico per questo, poiché non è compatibile con le nostre tecniche di rendering. Tuttavia, abbiamo implementato la nostra tecnologia di ricostruzione Temporal che fornisce nativamente vantaggi di qualità dell'immagine uguali o migliori per tutto l'hardware".

In realtà tutta la vicenda è frutto di un malinteso. Come appurato dai colleghi di WCCFTech, in seguito alla rimozione della FAQ e della relativa risposta, 4A Games ha commentato l'accaduto affermando di non aver "valutato la funzione Super Resolution AMD FidelityFX per Metro Exodus. Nelle nostre FAQ, ci riferivamo al toolkit open source AMD FidelityFX rivolto alle tecniche di rendering tradizionali che il nostro nuovo sistema di rendering RT-only non utilizza, ribadendo che abbiamo la nostra tecnologia di Temporal Reconstruction implementata in modo nativo, che offre grandi vantaggi di qualità per tutti hardware, quindi al momento non prevediamo di utilizzare altri toolkit".

Nel frattempo segnaliamo che NVIDIA ha già preparato il suo substrato per l'arrivo della nuova splendida versione di Metro Exodus in salsa RT, aggiornando i driver Game Ready alla versione 466.27.