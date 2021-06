AMD, ecco la misteriosa APU 4700S Zen2 ispirata a Xbox Series S

Abbiamo raccontato delle grandi potenzialità di Xbox Series S, sebbene ancora non espresse al 100%. AMD però su questo piccolo gioiellino ci ha creduto davvero tanto, al punto da progettare un'APU Zen2 ispirata proprio alla piccola console next-gen di Microsoft.

Non siamo di fronte a un'APU Ryzen, ma neanche a una console. L'idea dietro all'AMD 4700S è profondamente diversa. Siamo davanti a un processore preinstallato su una scheda madre custom. Un sistema progettato a puntino per questa configurazione, che dovrebbe prevedere anche un doppio taglio di memoria, da 8GB e 16GB.

Un sistema interessante, che nasconderebbe tuttavia ben poche possibilità di espansione. Non ci sono slot liberi per espandere la RAM e mancano all'appello anche gli ingressi M.2. L'unica possibilità in tal senso è una singola porta PCIe 2.0 full-size, limitata però a 4 canali.

Le informazioni su queste piccole macchine sono ancora poche e per la maggior parte si tratta di indiscrezioni. Rientrano in questo campo alcune possibili spiegazioni, ad esempio, sulla mancanza di informazioni sull'adattatore grafico. Secondo la fonte, potrebbe trattarsi di APU recuperate da Xbox Series S e Xbox Series X ricondizionate, con difetti proprio sul fronte GPU.

Fra le GPU compatibili, AMD suggerirebbe una ristretta cerchia di schede compatibili. In particolare, parliamo di 12 modelli. Caldamente suggerite dunque le AMD Radeon Serie 500, le NVIDIA GeForce GT 710, 730 e 1030 e le GTX 1050, 1050 Ti e 1060.