AMD mostra il primo PC da gaming con RDNA 3 e Zen4: è un mostro di potenza!

AMD ha lanciato le GPU Radeon RX 7000, a partire dalla RX 7900XT e dalla RX 7900XTX, nella scorsa nottata. In parallelo alle sue nuove schede video, però, il Team Rosso ha anche annunciato FSR 3 e il programma AMD Advantage per desktop da gaming con le più recenti tecnologie AMD, ovvero le GPU RDNA 3 e le CPU Zen4.

Ovviamente, le configurazioni che faranno parte del programma Advantage saranno interamente basati su architettura AMD, il che significa che, trattandosi di proposte preassemblate da gaming, sia la scheda video che il processore saranno per forza di cose realizzati dalla stessa AMD. L'azienda ha poi mostrato il primo PC parte di questa lineup, il Millennium AMD Advantage Edition di Origin PC.

Al di là del progetto Advantage, il computer è interessante perché è il primo dispositivo a unire RDNA 3 e Zen4 in una stessa build, che potete vedere riportata nell'immagine in calce. Il PC monta una CPU Ryzen 9 di ultima generazione, una GPU Radeon RX 7900XT e 32 GB (o più, a seconda della configurazione prescelta) di RAM DDR5, insieme ad uno storage NVMe da 2 TB e ad un PSU con il marchio 80 Plus Gold.

Quello di Origin PC sarà dunque il primo PC con le nuove componenti di AMD ad arrivare sul mercato, anche se sarà probabilmente limitato solo agli Stati Uniti. Difficile dire se il programma Advantage farà il suo debutto anche in Europa nel comparto desktop, però. In ogni caso, il Gaming Chief di AMD, Frank Azor, ha spiegato che "AMD Advantage per desktop fa un passo in avanti, assicurandosi che ogni componente del PC, dalla scheda madre ai drive NVMe, dalla memoria all'alimentazione, funzioni senza soluzione di continuità e garantisca le performance più elevate possibili sotto ogni punto di vista".

In parallelo, comunque, l'esperienza di Advantage continuerà anche su laptop: in questo caso, gli ingegneri di AMD e dei partner si occuperanno di allineare le prestazioni di CPU e GPU per ottenere la combinazione ideale di performance, consumi energetici e livelli termici in modo da garantire le migliori performance possibili.