AMD ci da un assaggio delle prossime CPU EPYC 'Milan' durante CES 2021

Oltre ai processori Ryzen 5000 Mobility, nella giornata di oggi il colosso del mondo tech AMD ha parlato per molto tempo con diverse aziende di tutto il mondo, dal settore di PC, console e smartphone a realtà del mondo dell’automotive e dello sport, così da preparare l’imminente lancio della nuova linea di CPU EPYC.

Lato datacenter, cloud e workstation, AMD ha presentato i nuovi prodotti della linea EPYC di terza generazione soprannominata “Milan” mostrando un modello WRF (Weather Research and Forecast), evidenziando così come la performance sia il 68% più alta rispetto alla concorrenza. Purtroppo, al momento non ci sono molte altre informazioni al riguardo, dunque non ci resta che attendere ulteriori dettagli in futuro.

Non sono mancati anche altri ospiti come LucasFilm, azienda che ha collaborato esclusivamente con AMD per avere nei suoi studios l’infrastruttura migliore lato rendering, soprattutto grazie all’hardware EPYC e ThreadRipper. Anche Lenovo è apparsa durante il keynote, sempre per parlare della partnership con AMD in ambito workstation, server e anche gaming con i prodotti Legion, IdeaPad e ThinkPad.

Inoltre, Lewis Hamilton e Toto Wolff di Mercedes-AMG Petronas Formula One Team hanno fatto un’apparizione a sorpresa, parlando allo stesso modo della collaborazione con AMD nel paddock in ambito data analysis, strategia dei piloti, tunnel per lo sviluppo delle tecnologie sui veicoli e altro ancora, anche lato Esports. Come nel caso di Microsoft e HP nella prima parte della conferenza, entrambe le aziende hanno elogiato il colosso di Santa Clara per i traguardi raggiunti nel corso del 2020.

Lato gaming non è stato detto molto, se non che il settore è in netta crescita e per questo AMD intende spingere oltre i limiti attuali delle tecnologie, portando sul mercato componenti hardware d’altissima qualità sia per console (come per Xbox con Microsoft e PlayStation con Sony) che per PC, in grado di offrire le migliori prestazioni senza però nuocere al consumo energetico dei dispositivi in questione.

Per questo motivo oggi il CEO Lisa Su ha annunciato che la società lavorerà duramente per lanciare sempre più PC e schede grafiche AMD d’ultima generazione nel corso della prima metà del 2021.