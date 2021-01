AMD Navi 31: doppio Chiplet, 10240 core e quasi 37 TFLOP di potenza!

Dopo aver presentato la tanto attesa AMD Ryzen 5000 Series Mobile, la linea di processori Ryzen serie 5000 per notebook, al CES 2021, iniziano ad apparire in rete i primi dettagli sulla prossima generazione di schede video del colosso americano. Una generazione che finalmente potrebbe pareggiare i conti con Nvidia.

Come riportano i colleghi di Videocardz, le GPU AMD Navi 31 della prossima generazione saranno le prime a integrare un design di tipo MCM, cioè basate su una combinazione di più Chiplet in una singola unità centrale, collegate fra loro da BUS ad altissime prestazioni.

Sebbene il condizionale sia d'obbligo, è opportuno dare un'occhiata a quelle che dovrebbero essere le specifiche della nuova generazione AMD.

Parliamo quindi di un design di tipo Multi-Chip con doppio chiplet da 80 compute unit (CU) per 160 CU totali e 10240 core. Partendo da un'ipotetica frequenza di clock di base di 1.8 GHz, ecco che si arriva a 36,8 TFLOP FP32.

Numeri alla mano, appare chiaro come la nuova architettura RDNA3 dovrebbe finalmente riuscire a colmare il divario tecnico e pratico attualmente presente tra Nvidia Ampere e RDNA2, con un aumento considerevole delle prestazioni complessive. Inoltre, i nuovi RT core porteranno sulla piazza la seconda generazione di Ray Tracing AMD e molto probabilmente porteranno in dote anche i Tensor Core per il DLSS, feature che dovrebbe appianare definitivamente il gap tra i due brand.

Sebbene AMD non si sia mai pronunciata in merito alle date, stando alla roadmap mostrata all'annuncio della prima serie AMD Navi, la terza generazione potrebbe arrivare già nel 2022.

In attesa di ulteriori conferme o smentite, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione della Radeon 6900 XD, attuale top di gamma di AMD nel settore gaming.