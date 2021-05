AMD Navi 33, si parla già della nuova generazione di GPU: 80 CU e 5120 Core Processors?

Assieme alle ultime indiscrezioni sulla gamma di CPU AMD Ryzen 6000 “Warhol”, che sembrerebbe essere stata cancellata dal colosso di Lisa Su, tra i tipster del settore e i fan della società si parla di Navi 33, la prossima generazione di GPU basata su architettura RDNA 3 di cui sono trapelate informazioni sorprendenti.

A “sussurrare” qualcosa su Navi 33 sono stati due famosi leakster del mondo AMD, KittyYYuko e kopite7kimi, i quali hanno rispettivamente twittato che la futura gamma di GPU sarà come Navi 21 “ma con un cuore proprietario next-gen”, ovvero RDNA 3, e che la versione più potente di RDNA 3 sarà come il “Big Bang” per il mondo delle schede grafiche.

In effetti, riassumendo le informazioni attualmente note riguardo le inedite GPU firmate AMD si notano progressi interessanti: si parla di 80 Compute Unit e 5120 Core Processors, il tutto basato su processo di produzione a 5 nanometri di TSMC, ormai partner consolidato della casa di Santa Clara anche per quanto concerne la gamma di CPU Zen 4 di nuova generazione e pure l’attuale serie di schede grafiche Radeon RX 6000, di cui si prevede un aumento della produzione nel corso dei prossimi mesi.

Anche Navi 31 viaggia tra le bocche degli appassionati del settore, dato che al momento si parla del supporto di due GPU da 80 Compute Unit o CU, ergo un totale di 160 CU e 10240 Core Processors totali. Insomma, delle vere e proprie “bestie” che attendono solo di essere liberate.

Non mancano però anche numerosi dubbi, come accade ogni volta che si tratta di indiscrezioni. AMD è certamente alla ricerca del prodotto chiave per superare, dopo anni di sfide, la storica rivale NVIDIA: la prossima generazione di GPU riuscirà in questo intento, o il colosso di Jensen Huang terrà testa con tecnologie inedite come ha fatto fino a oggi? Sarà una sfida sicuramente interessante, da seguire passo per passo. Per ora non ci resta che attendere il lancio effettivo delle suddette GPU, attese per il secondo trimestre del 2022.

Intanto si parla anche di AMD Ryzen 7000 “Raphael”, altra gamma di CPU basata su Zen 4 e chipset AM5 attualmente in fase di sviluppo.